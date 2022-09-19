Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували вже майже 55 тис. окупантів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували вже майже 55 тис. окупантів, – Генштаб
Захисники вже знищиди 2212 танків противника
фото ілюстративне

Українські воїни за добу знищили чотири артилерійські системи

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 170 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 54 650 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько/ about 54650 (+170) осіб ліквідовано;
  • танків – 2212 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 4720 (+2) од;
  • артилерійських систем – 1313 (+4) од;
  • РСЗВ – 312 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 168 (+0) од;
  • літаків – 251 (+0) од;
  • гелікоптерів – 217 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2);
  • крилаті ракети ‒ 238 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од;
  • спеціальна техніка ‒ 125 (+3).
Втрати окупантів станом на ранок 19 вересня
Втрати окупантів станом на ранок 19 вересня
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна втрати ворог

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетні війська та артилерія за добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
Окупанти залишили понад 200 одиниць техніки
Розвідка повідомила, де окупанти кинули найбільше техніки, тікаючи від ЗСУ
Сьогодні, 04:55
Українці продовжують збирати трофеї на Харківщині
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
Вчора, 19:16

Події в Україні

Українські воїни збили літак окупантів на Херсонщині
Українські воїни збили літак окупантів на Херсонщині
ЗСУ ліквідували вже майже 55 тис. окупантів, – Генштаб
ЗСУ ліквідували вже майже 55 тис. окупантів, – Генштаб
Росія перекидає в Україну системи ППО із Санкт-Петербурга: супутникові знімки
Росія перекидає в Україну системи ППО із Санкт-Петербурга: супутникові знімки
Росіяни атакували Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 м від реакторів
Росіяни атакували Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 м від реакторів
Підтоплення у Кривому Розі: що відомо на цей час
Підтоплення у Кривому Розі: що відомо на цей час
Всі втекли або загинули: рашисти оголосили новий набір до «підрозділів МВС» на Луганщині
Всі втекли або загинули: рашисти оголосили новий набір до «підрозділів МВС» на Луганщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
96K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
89K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
41K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
28K
Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)
14K
Чи вплине відпустка за свій рахунок під час війни на стаж: відповідь експерта

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту