ЗСУ ліквідували вже майже 55 тис. окупантів, – Генштаб

Українські воїни за добу знищили чотири артилерійські системи

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 170 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 54 650 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько/ about 54650 (+170) осіб ліквідовано;

танків – 2212 (+2) од;

бойових броньованих машин – 4720 (+2) од;

артилерійських систем – 1313 (+4) од;

РСЗВ – 312 (+0) од;

засоби ППО ‒ 168 (+0) од;

літаків – 251 (+0) од;

гелікоптерів – 217 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2);

крилаті ракети ‒ 238 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од;

спеціальна техніка ‒ 125 (+3).

Втрати окупантів станом на ранок 19 вересня Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.