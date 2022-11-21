Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)
«МНС ДНР»

Причиною вибуху стало «потрапляння вибухонебезпечного предмета»

У тимчасово окупованій Макіївці прилетіло у дві цистерни з паливом на території нафтобази і три стаціонарні ємності. Про це повідомляє  так зване МНС «ДНР».

Окупанти зазначають, що причиною вибуху стало «потрапляння вибухонебезпечного предмета», через це нібито загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.

Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста.

Відомо, що повідомлення про пожежу ІІІ рівня складності надійшло о 3:06 за київським часом.

В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото) фото 1

Нагадаємо, 15 листопада в Бєлгородській області Росії, місто Шебекіно, пролунали вибухи. Росіяни поквапилися запевнити, буцімто відбувся обстріл із боку України, однак вірити цій інформації не слід. Адже очевидці стверджували, буцімто вибухнула ракета. Імовірно, ще один рашистський снаряд відмовився летіти в Україну.  

Теги: Донеччина Макіївка пожежа війна окупанти Україна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Імовірно, самоліквідувалася ворожа ракета  
У Бєлгородській області знову бавовна, є загиблі (фото, відео) 
15 листопада, 19:47
У селі Світлодолинське пролунали чотири гучні вибухи
«Бавовна» біля Мелітополя: в районі залізничного мосту пролунали вибухи (відео)
3 листопада, 17:58
Окупанти за вчора втратили в Мелітополі десятки одиниць техніки
«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про втрати ворога
4 листопада, 14:36

Події в Україні

Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога
Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога
Стало відомо, в яких окупованих містах Луганщини найгірша ситуація
Стало відомо, в яких окупованих містах Луганщини найгірша ситуація
В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)
В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)
Ракетний удар по житловому будинку на Харківщині: є жертви (фото)
Ракетний удар по житловому будинку на Харківщині: є жертви (фото)
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото)
Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків
102K
Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз
33K
Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву
30K
Про що мовчить Зеленський
28K
Повітряні сили повідомили, коли очікувати нових масованих ракетних атак Росії
24K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту