В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)

Причиною вибуху стало «потрапляння вибухонебезпечного предмета»

У тимчасово окупованій Макіївці прилетіло у дві цистерни з паливом на території нафтобази і три стаціонарні ємності. Про це повідомляє так зване МНС «ДНР».

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Окупанти зазначають, що причиною вибуху стало «потрапляння вибухонебезпечного предмета», через це нібито загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.

Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста.

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Відомо, що повідомлення про пожежу ІІІ рівня складності надійшло о 3:06 за київським часом.

Нагадаємо, 15 листопада в Бєлгородській області Росії, місто Шебекіно, пролунали вибухи. Росіяни поквапилися запевнити, буцімто відбувся обстріл із боку України, однак вірити цій інформації не слід. Адже очевидці стверджували, буцімто вибухнула ракета. Імовірно, ще один рашистський снаряд відмовився летіти в Україну.