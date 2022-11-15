У Бєлгородській області знову бавовна, є загиблі (фото, відео) 

Вибухи пролунали в прикордонному місті Шебекіно

Сьогодні, 15 листопада, в Бєлгородській області Росії, місто Шебекіно, пролунали вибухи. Росіяни поквапилися запевнити, буцімто відбувся обстріл із боку України, однак вірити цій інформації не слід. Адже очевидці стверджували, буцімто вибухнула ракета. Імовірно, ще один рашистський снаряд відмовився летіти в Україну.

За інформацією росіян, двоє людей загинуло, ще троє постраждало. У чоловіка 35 років осколкові поранення рук і ніг, у жінки 80 років проникаючі поранення грудної клітки, а також осколкові поранення рук і ніг. У жінки 37 років рвані рани стегна і пальців ніг.

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Нагадаємо, напередодні у Бєлгородській області теж було неспокійно.

Раніше, 6 листопада, у Бєлгородській області Росії спалахнула пожежа. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що під обстріл потрапила нафтобаза, вибухнули і палають цистерни з паливом.