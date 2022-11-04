«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про втрати ворога

Десятки російських спецпризначенців більше не зможуть повернутися ні до Мелітополя, ні до свого дому

Внаслідок вчорашніх вибухів у Мелітополі та районі знищено десятки окупантів, військову техніку та їхню логістику. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Федоров зазначив, що внаслідок першого вибуху у місті зазнала ураження військова база. Там були казарми окупантів, штаб Федеральної служби безпеки росіян й великі цехи, де вони зберігали військову техніку.

«За інсайдерськими даними, десятки російських спецпризначенців більше не зможуть повернутися ні до міста Мелітополь, ні до свого дому. Що стосується техніки – це десятки одиниць, які більше не зможуть воювати проти нас», – сказав мер.

Внаслідок вибухів, які сталися вчора ближче до вечора біля селища Світлодолинське Мелітопольського району, був зруйнований залізничний міст.

«Мелітополь сьогодні є для рашистів логістичним та адміністративним центром. Через нього вони влаштовують логістику на Запорізький та Херсонський напрямки фронту. Вчора був зруйнований залізничний міст, через який вони (рашисти, – ред.) постачали тяжке озброєння і боєприпаси. Більше логістика ця працювати найближчі місяці не зможе», – додав міський голова.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.