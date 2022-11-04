Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про втрати ворога
Окупанти за вчора втратили в Мелітополі десятки одиниць техніки
Іван Федоров / Telegram

Десятки російських спецпризначенців більше не зможуть повернутися ні до Мелітополя, ні до свого дому

Внаслідок вчорашніх вибухів у Мелітополі та районі знищено десятки окупантів, військову техніку та їхню логістику. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Федоров зазначив, що внаслідок першого вибуху у місті зазнала ураження військова база. Там були казарми окупантів, штаб Федеральної служби безпеки росіян й великі цехи, де вони зберігали військову техніку.

«За інсайдерськими даними, десятки російських спецпризначенців більше не зможуть повернутися ні до міста Мелітополь, ні до свого дому. Що стосується техніки – це десятки одиниць, які більше не зможуть воювати проти нас», – сказав мер.

Внаслідок вибухів, які сталися вчора ближче до вечора біля селища Світлодолинське Мелітопольського району, був зруйнований залізничний міст.

«Мелітополь сьогодні є для рашистів логістичним та адміністративним центром. Через нього вони влаштовують логістику на Запорізький та Херсонський напрямки фронту. Вчора був зруйнований залізничний міст, через який вони (рашисти, – ред.) постачали тяжке озброєння і боєприпаси. Більше логістика ця працювати найближчі місяці не зможе», – додав міський голова.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

Теги: Мелітополь війна ЗСУ росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя
Гарячий ранок в Мелітополі: уражено основний штаб особового складу окупантів (відео)
Вчора, 08:04
Вчора окупанти випустили з Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей всього 94 людини
Мер Мелітополя пояснив, чому рашисти тримають в заручниках населення окупованих територій
26 жовтня, 10:02
Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову
Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову
25 жовтня, 15:41

Події в Україні

На Херсонщині злетів у повітря готель, де базувалися рашисти
На Херсонщині злетів у повітря готель, де базувалися рашисти
«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про втрати ворога
«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про втрати ворога
Де окупанти можуть ховати іранські дрони та балістичні ракети: розвідка назвала місце
Де окупанти можуть ховати іранські дрони та балістичні ракети: розвідка назвала місце
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 4 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 4 листопада
ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку
ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку
Чому Росія прагне захопити Бахмут та Соледар: роз'яснення ЗСУ
Чому Росія прагне захопити Бахмут та Соледар: роз'яснення ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
174K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
52K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
52K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
37K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
30K
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту