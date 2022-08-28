В окупованих Олешках детонують боєприпаси рашистів (відео)

Наразі офіційних даних щодо цих вибухів немає

Telegram-канали знову повідомляють про вибухи у тимчасово окупованому Херсоні на позиціях російських загарбників.

Відомо, що у Олешках щось горить. Крім того, місцеві жителі чують звуки детонації, ймовірно, російських боєприпасів. Звуки вибухів чули у районі фабрики «Юність».

Також вибухи пролунали поблизу моста через річку Конка. Наразі офіційних даних щодо цих вибухів немає.

Нагадаємо, триває 186 доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.