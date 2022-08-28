ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів на Херсонщині

Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні

Українські бійці знищили на Херсонщині 11 рашистів та самохідну гаубицю «Мста-С»

Вогневі завдання українських ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління рашистської армії. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Сили оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам. Часом виконання бойових завдань можуть супроводжувати відповідні звукові ефекти. Пам'ятайте, це знак, що ви під захистом Збройних Сил України та інших Сил оборони. Це не привід для паніки чи розповсюдження інформації», – повідомив спікер Владислав Назаров.

Збройні сили України влучили по пунктах у Херсоні і Дар’ївці, а також 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Крім того, уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.

«Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, три одиниці авто-бронетехніки та самохідну гаубицю «Мста-С», – йдеться в повідомленні.

Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під вогневим контролем ЗСУ, уражені і не функціонують.

Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабного російського вторгнення. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.