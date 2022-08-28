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Генерал Марченко пояснив, чому звільнення Херсона буде «непростим завданням»

Надія Клочко
glavcom.ua
Генерал Марченко пояснив, чому звільнення Херсона буде «непростим завданням»
Генерал Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до регіону для виконання низки завдань
фото з відкритих джерел

Для успішного контрнаступу на Херсонщині Україні необхідно мати щонайменше втричі більше військ, аніж є у ворога

Звільнення Херсона буде «непростим завданням», адже російські окупанти добряче підготувалися до оборони. Про це генерал Дмитро Марченко сказав в інтерв'ю The Kyiv Independent.

Генерал Марченко додав, що в таких умовах складно щось прогнозувати.

«Росіяни знали, що ми наближаємося, тому перейшли на більш оборонну стратегію. Історія та військовий досвід показують, що для успіху наступу армія повинна мати як мінімум втричі більше військ, ніж противник, який обороняється», – пояснив він.

Військовий командир наголосив, що в України «немає таких ресурсів, як у Росії». За словами Марченка, російські війська добре підготовлені до оборони регіонів України, які їм вдалося захопити в березні. Окрім того, росіяни ніколи не відмовлялися від своєї мети окупувати весь Південь України.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до регіону для виконання низки завдань

Раніше генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку великої війни з РФ і повернувся на південний напрямок, заявив, що головне завдання Збройних сил – до кінця року закінчити основну фазу війни. Він висловив упевненість, що Херсон до кінця цього року буде звільнений, а активна фаза ведення війни завершиться. 

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Теги: росія окупанти війна Херсонщина Херсон окупація Дмитро Марченко

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