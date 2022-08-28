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Військові відбили штурм окупантів на трьох напрямках, – Генштаб

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові відбили штурм окупантів на трьох напрямках, – Генштаб

Російські окупанти продовжують штурм на Донеччині

Російські окупанти продовжують штурмувати на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 28 серпня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв район Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Гусарівки та Первомайського.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка. Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти.

На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Словʼянська, Верхньокам’янського та Сіверська.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми.

Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного. Вів наступ у напрямку Лозове – Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли цивільної та військової інфраструктури із танків та артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку обстріли обстріли зафіксовано біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли з артилерії Миколаїв, Олександрівка, Степова Долина, Прибузьке, Лупареве, Лимани, Посад-Покровське, Новогригорівка, Широке, Первомайське, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Велике Артакове, Яковлівка, Андріївка, Потьомкине, Ольгине, Трудолюбівка, Князівка, Добрянка та Тополине. Ворог задіяв авіацію для удару поблизу Андріївки.

В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування противником крилатих ракет морського базування типу «Калібр» по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо, окупанти скаржаться на важкі умови в Україні. Українська розвідка перехопила телефонну розмову, у якій російський військовий скаржиться на байдужість власного командування.

Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

Теги: війна Генштаб

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