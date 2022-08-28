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Росіяни «високоточною» ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни «високоточною» ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині
Внаслідок чергової російської атаки був зруйнований громадський туалет
фото з відкритих джерел

Під удар російських ракет знову потрапила громадська вбиральня в Україні

Внаслідок чергової ракетної атаки росіян була зруйнована громадська вбиральня на околиці селища Нововоронцовка на Херсонщині. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь».

«Високоточною авіаційною ракетою класу «повітря-поверхня» Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки», – зазначається у повідомленні.

В Оперативному командуванні «Південь» наголосили, що вартість ракети Х-59 складає декілька сотень тисяч доларів.

Росіяни «високоточною» ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині фото 1
Росіяни «високоточною» ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині фото 2
Росіяни «високоточною» ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині фото 3

Як відомо, російські військові систематично знищують цивільну інфраструктуру прифронтового селища міського типу Нововоронцовка на Херсонщині. Значна частина будівель селища зруйновані, а більшість його жителів виїхали, рятуючись від обстрілів. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти розбомбили біотуалет у Харкові

Також під обстріл ворожих ракет у квітні потрапила вбиральня у Гуляйполі Запорізької області. Ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги. Натомість ракета розвалила туалет на городі поблизу Гуляйполя.

Як відомо, триває 186 доба повномасштабної війни Росії проти України. На Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках українські захисники зупинили наступ російських загарбників та змусили їх відійти.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 28 серпня
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина ракета

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