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    Події в Україні

    В окупованому Алчевську лунають вибухи

    В окупованому Алчевську лунають вибухи

    ЗМІ стверджують, що було випущено дві ракети з РСЗВ HIMARS

    В окупованому Алчевську Луганської області щось сильно вибухає. Про це повідомляють місцеві ЗМІ в соцмережах.

    Місцеві ЗМІ стверджують, що було випущено дві ракети з РСЗВ HIMARS, а вибухають мінеральні добрива.

    «Мабуть знов курили біля гуманітарки, густо замішаної на добривах», – пишуть у ЗМІ.

    Також повідомляється, що ЗСУ високоточними ракетами HIMARS знищили російський склад боєприпасів на території тролейбусно-автобусного депо в Алчевську.

    Інформацію про влучання ЗСУ в будівлю депо підтвердив і «глава адміністрації» міста Альберт Апшев, пишуть місцеві пабліки.

    Варто зазначити, що офіційної інформації щодо вибухів поки що не надходило.

    Нагадаємо, українські військові за день вразили дві цілі військ РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Алчевську лунають вибухи