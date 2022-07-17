Військові знищили ще один склад боєприпасів та базу окупантів

ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів РФ на Донбасі

Обидва об’єкти – склад та мінібаза – розташовані на Донбасі

Українські військові за день вразили дві цілі військ РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, обидва об’єкти – склад та мінібаза – розташовані на Донбасі.

«Демілітаризація орди, 16.07.22. Скаргівка, Луганщина. Мінус боєкомплект. Чистякове (Торез), Донеччина. Мінус мінібаза окупантів», – сповістив він.

Зауважимо, Чистякове в Горлівському районі Донеччини знаходиться під окупацією з липня 2014 року.

Скаргівка входить до Рубіжанської міської громади, її центр тимчасово окупований з 12 травня поточного року.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині.

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