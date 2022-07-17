Російські ЗМІ показали відео, як окупанти розстрілюють житлові квартали Маріуполя

На кремлівському каналі показали відео, де добре видно, як армія окупантів впритул розстрілює житлові квартали Маріуполя

У цей же час офіційні особи Росії розповідають про те, як нібито «російська армія не стріляє по мирних людей»

На російському пропагандистському державному телеканалі показали сюжет, де чітко видно, як армія Росії розстрілює житлові квартали Маріуполя. ВІдповідне відео опубліковано в Telegram-каналах.

На відео добре видно, як армія окупантів впритул розстрілює житлові квартали Маріуполя.

У цей же час офіційні особи Росії розповідають про те, як нібито «російська армія не стріляє по мирних людей і не бомбардує українські міста».

Як повідомлялося, у Маріуполі виявлено ще одну братську могилу. Нагадаємо, в окупованому російськими військами Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

Також у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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