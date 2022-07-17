Голова Сумської ОВА спростував інформацію про «особливу небезпеку» на вихідні

Дмитро Живицький спростував інформацію про «особливу небезпеку» на вихідні

Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає», запевнив Живицький

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними у мешканців області немає. Про це Живицький написав у Facebook.

Напередодні міські голови Сум та Білопілля порадили мешканцям виїхати з міст на вихідні.

«Зберігайте спокій, не реагуєте на провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин. Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20-кілометровій зоні від кордону. Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає», – написав Живицький.

Він зазначив, що загроза ракетних обстрілів з першого дня війни «як була, так і є».

«Але це не привід панікувати та виїжджати з міст», — підкреслив він.

Зазначимо, російські війська продовжують завдавати артилерійських, мінометних та ракетних ударів по прикордонних територіях України у Сумській області.