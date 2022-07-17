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    Політика

    Голова Сумської ОВА спростував інформацію про «особливу небезпеку» на вихідні

    Дмитро Живицький спростував інформацію про &laquo;особливу небезпеку&raquo; на вихідні - Голова Сумської ОВА спростував інформацію про «особливу небезпеку» на вихідні
    Дмитро Живицький спростував інформацію про «особливу небезпеку» на вихідні
    фото:facebook.com/Zhyvytskyy

    Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає», запевнив Живицький

    Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними у мешканців області немає. Про це Живицький написав у Facebook.

    Напередодні міські голови Сум та Білопілля порадили мешканцям виїхати з міст на вихідні.

    «Зберігайте спокій, не реагуєте на провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин. Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20-кілометровій зоні від кордону. Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає», – написав Живицький.

    Він зазначив, що загроза ракетних обстрілів з першого дня війни «як була, так і є».

    «Але це не привід панікувати та виїжджати з міст», — підкреслив він.

    Зазначимо, російські війська продовжують завдавати артилерійських, мінометних та ракетних ударів по прикордонних територіях України у Сумській області.

    Теги: вихідні росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Голова Сумської ОВА спростував інформацію про «особливу небезпеку» на вихідні