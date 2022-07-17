У Греції розбився український транспортний літак Ан-12, – ЗМІ

На борту перебувало вісім членів екіпажу

У Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії, на місці аварії проводяться рятувальні роботи. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова двигуна. Про це повідомляє EPT News.

Під час польоту пілот літака, який виконував комерційний транспортний рейс, повідомив про відмову двигуна і одразу отримав дозвіл на аварійну посадку в аеропорту Кавали, проте його слід на екранах радарів було втрачено за десять морських миль на захід від Кавали.

За даними телеканалу, Ан-2 зробив розворот на 180 градусів і почав втрачати висоту, потім він спалахнув і впав неподалік будинків.

На борту було вісім членів екіпажу. На місце події виїхали пожежники та медики.

Як заявили в Службі цивільної авіації, біля повітряного судна міг спалахнути один із чотирьох двигунів.

Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.

Транспортний літак вилетів з Сербії до Йорданії і виконував Комерційний транспортний рейс. Літак перевозив 12-тонний вантаж, що класифікується як небезпечний.

Нагадаємо, у Ростовській області розбився російський штурмовик Су-25.