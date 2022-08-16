В окупованому Донецьку гримлять вибухи (відео)

Донецьк прокинувся від серії вибухів

У вівторок, 16 серпня, близько 6 години ранку розпочався обстріл окупованого Донецька. Про це повідомляється у місцевих телеграм-каналах.

Так, вибухи пролунали в Київському районі Донецька, поблизу травматологічної лікарні.

У соцмережі викладені відео моменту вибуху.

Після вибуху на місці спалахнула пожежа. Стовп диму видно майже з усіх районів Донецька.

Згодом вибухи пролунали ще в кількох місцях Донецька.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку ввечері, 10 серпня, пролунали потужні вибухи.