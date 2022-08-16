Зафіксовано 50 прильотів: окупанти обстріляли громади на Сумщині

В результаті ворожих атак на Сумщину ніхто не постраждав

У понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, Шалигінську громаду вранці ворог обстрілював з мінометів і артилерії, тоді зафіксували 25 прильотів. Вдень обстріли продовжилися, росіяни використовували РСЗВ для атак.

При цьому в Хотінській громаді було два прильоти з мінометів. Ще одну громаду - Зноб-Новгородську - росіяни обстріляли близько восьми разів з гранатомета. Живицький підкреслив, що в результаті ворожих атак ніхто не постраждав і руйнувань також не було.

Він додав, що в Краснопільській громаді на міні підірвався комбайн, який належить місцевому фермеру. Чоловіка доставили в лікарню у важкому стані.

Нагадаємо, 15 серпня, окупанти обстріляли Харків. За інформацією мера, приліт зафіксовано у Київському районі. Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Також російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.

Разом з тим рашисти вдарили по 18 населених пунктах Донеччини. Під обстріл потрапили житлові будинки, пшеничне поле та електропідстанція.

Окупанти нанесли авіаудари, били ракетами 9М-723 Іскандер-М, РСЗВ «Град», артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти – 29 житлових будинків, склади, два поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби.