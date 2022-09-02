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В окупованому Херсоні лунають потужні вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Херсоні лунають потужні вибухи
фото з відкритих джерел

РосЗМІ заявляють щонайменше про шість вибухів

В тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи. Про це пише «Суспільне».

Водночас росЗМІ заявляють щонайменше про шість вибухів та «роботу ППО».

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

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Теги: Херсон війна окупація

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