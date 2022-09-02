У Херсоні народна артистка України перейшла на бік окупантів

Рубльову загарбники призначили директором відразу двох музичних шкіл.

У Херсоні народна артистка України Ружена Рубльова погодилася на співпрацю з окупантами і перейшла на їхній бік. Про зраду актриси повідомила чинна голова управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська.

Рубльову загарбники призначили директором відразу двох музичних шкіл. Відзначається, що Рубльова разом з Олександром Кузьменком 29 серпня зробили збори для колективів двох музичних шкіл – №1 і №3. Там «артистка» оголосила, що стала директором навчальних закладів.

«29 серпня колаборанти від культури Кузьменко Олександр і Рубльова Ружена збирали колективи музичних шкіл № 1 (вул. Лютеранська,18) і № 3 (вул. Перекопська, 164), де Кузьменко представляв рубльову, як нового директора відразу двох шкіл! Тепер колаборантка, яку поки не позбавили звання Народна артистка України, ще збирається і дітей міста вчити тому, як зраджувати батьківщину», – написала Думинська.

Зрадниця Рубльова працювала в Херсонському обласному академічному музично драматичному театрі ім. М. Куліша з 1999 року. Рубльова неодноразово була членом журі обласних та міських вокальних конкурсів.

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