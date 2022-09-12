В окупованому Херсоні лунають вибухи

«Влада» Херсонської області оголосила повітряну тривогу в Новій Каховці

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 12 вересня, прогриміли вибухи. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що прогриміло близько десяти вибухів. При цьому в черговий раз повіомляється про роботу нібито російських систем ППО.

До цього «влада» Херсонської області оголосила повітряну тривогу в Новій Каховці, говорячи про загрозу обстрілів міста.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло декілька вибухів.

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.