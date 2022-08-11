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Херсонщина: почали падати високовольтні стовпи, що ведуть від ЗАЕС до Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: почали падати високовольтні стовпи, що ведуть від ЗАЕС до Криму
Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми
фото ілюстративне

Стовп впав на трасі, яка йде в бік Чаплинки

У Херсонській області почали падати високовольтні лінії передач, які ведуть від Запорізької атомної електростанції в окупований Крим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«По трасі, яка йде на Чаплинку (біля Нової Кам’янки) впав високовольтний стовп», – йдеться в повідомленні.

Про причини інциденту не повідомляється.

Поблизу Нової Кам’янки впав високовольтний стовб
Поблизу Нової Кам’янки впав високовольтний стовб
фото з соцмереж

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: Україна росія окупанти Крим АЕС Херсонщина війна в Україні війна

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