Херсонщина: ЗСУ «демілітаризували» ворожий склад боєприпасів

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою

Збройні сили за ніч ліквідували 11 окупантів на Херсонщині

Українські військові минулої ночі знищили склад боєприпасів РФ у Херсонській області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується виконання вогневих завдань. Протягом ночі ворога позбавлено ще 11 рашистів та складу боєприпасів в районі села Веселого на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Зазначається, що обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог не має змін у складі та положенні, продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Реактивними системами залпового вогню та важкою ствольною артилерією ворожі війська продовжували обстрілювати мирні населені пункти.

Нагадаємо, вчора ввечері в окупованій Новій Каховці лунали сильні вибухи. У місцевих пабліках писали, що спрацювало ППО окупантів, але є і «прильоти» по рашистам.

До слова, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 200 рашистів.