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Херсонщина: окупанти використовують населення одного із сіл як живий щит

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: окупанти використовують населення одного із сіл як живий щит
Рашисти переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів
фото ілюстративне

Селище Велика Олександрівка закрито на в’їзд і виїзд

На Херсонщині російські загарбники через контрнаступ Збройних сил України закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як живим щитом. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У зв’язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як живий щит», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: росія окупанти Генштаб Україна

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