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    Окупаційна влада пишається, що дружина Зеленського регулярно платить комуналку в Криму

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    Квартира Олени Зеленської розташована в житловому комплексі Імператор - елітному комплексі по сусідству з пам'ятником національного значення Лівадійським палацом - Окупаційна влада пишається, що дружина Зеленського регулярно платить комуналку в Криму
    Квартира Олени Зеленської розташована в житловому комплексі Імператор - елітному комплексі по сусідству з пам'ятником національного значення Лівадійським палацом

    Дружину Зеленського викрили в оплаті комунальних послуг за нерухомість в окупованому Криму

    Голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що оплата комунальних послуг за нерухомість дружини президента України Володимира Зеленського Олени на півострові проводиться власником регулярно.

    Про це Аксьонов заявив про це в ефірі телеканалу «Росія 24».

    «Можу сказати, що дружина пана Зеленського досі є власником майна на території республіки Крим, заборгованості по комунальних платежах немає, значить окупантам в лапках він все платить активно, спокійно. Нічого не бентежить, ну тримає (нерухомість) на той випадок, якщо доведеться просити політичного притулку у нас», - сказав Аксьонов.

    На питання про те, чи мають Зеленський і його дружина перевагю для отримання громадянства Росії «як власники нерухомості в Криму», Аксьонов відповів, що навряд чи.

    «Тільки якщо звернеться до Володимира Володимировича (Путіна). Звернутися може, так», - уклав Аксьонов.

    Дружина президента України Володимира Зеленського Олена в 2013 році купила квартиру в елітному житловому комплексі в Криму у підприємця Олександра Буряка.

    Квартира в житловому комплексі «Імператор» дісталася Зеленській з великою знижкою - приблизно в половину ринкової вартості.

    За нерухомість вона заплатила 163,9 тисячі доларів, вартість одного квадратного метра склала 1,3 тисячі доларів.

    Теги: Росія нерухомість дружина
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