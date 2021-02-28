Бойовики досі блокують п'ять з семи пунктів пропуску на Донбасі

Наразі перетнути лінію розмежування можна тільки в Новотроїцькому та Станиці Луганській

На лінії розмежування за розпорядженням Командувача об’єднаних сил щоденно з 8.00 до 16.00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснювався лише у двох

Російські окупанти блокують роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду «Щастя», «Гнутове», «Золоте» в Луганській та КПВВ «Майорське» і «Мар'їнка» в Донецькій області.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Наразі перетнути лінію розмежування можна тільки в Новотроїцькому та Станиці Луганській.

«На лінії розмежування за розпорядженням Командувача об’єднаних сил щоденно з 8.00 до 16.00 функціонують усі КПВВ, але фактичний пропуск здійснювався лише у двох. Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка», – повідомили у штабі.

За минулий тиждень через КПВВ «Станиця Луганська» на окуповану територію потрапили 5299 осіб, у зворотному напрямку – 5492. У порівнянні з минулим тижнем, пасажиропотік збільшився на 15%.

У бік окупованого Донецька через КПВВ «Новотроїцьке» пройшли 209 людини та 38 транспортних засобів, а 147 осіб та 30 транспортних засобів у напрямку контрольованої території. Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 8 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

У штабі також нагадали, що всі громадяни, які прибувають з ОРДЛО, повинні проходити обов'язковий температурний скринінг, бути в захисних масках або респіраторах і дотримуватися дистанції з урахуванням спеціально нанесеної на КПВВ розмітки.

Ті, хто планує потрапити на окуповану територію, повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації.