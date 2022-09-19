В окупованому Луганську «суд» на 13 років ув’язнив двох співробітників ОБСЄ

Загарбники звинуватили представників ОБСЄ у «державній зраді»

У тимчасово окупованому Луганську «суд» так званої ЛНР засудив співробітників Організації з безпеки та співробітництва у Європі Дмитра Шабанова та Максима Петрова до 13 років колонії. Про це повідомляє підконтрольний так званій ЛНР «Луганський інформаційний центр».

Загарбники звинуватили Шабанова, у «державній зраді», а також у роботі на Центральне розвідувальне управління США. Таке ж звинувачення висунули й Петрову, який працював у Місії перекладачем.

«МДБ «ЛНР» затримало двох співробітників луганської команди СММ ОБСЄ, підозрюваних у державній зраді. Один із затриманих зізнався у передачі іноземним спецслужбам відомостей закритого характеру. Співробітники МДБ ЛНР задокументували факти підривної діяльності, яку вели мешканці Республіки з персоналу луганської команди СММ», – йдеться у публікації.

Обидва чоловіки матимуть десять днів на те, щоб оскаржити рішення «суду».

У статті повідомляється, що ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник заборонив з 30 квітня діяльність СММ ОБСЄ на підконтрольній «ЛНР» території. Зокрема, він заявив, що СММ ОБСЄ за вісім років жодного разу «не сприяла врегулюванню конфлікту на Донбасі».

Як повідомлялося, виконуюча обов'язки голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Граве засудила переслідування місцевих членів місії, зокрема позбавлених волі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Збройні сили України очистили від російських загарбників та взяли під свій контроль селище Білогорівка, що в Луганській області.