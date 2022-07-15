Голова місії США при ОБСЄ розповів, яка зброя змінить хід війни в Україні

ЗСУ успішно використовують реактивні системи залпового вогню, тож Himars переломлять ситуацію на полі бою

Сполучені Штати відзначили ефективне використання Україною американських далекобійних систем залпового вогню Himars. Про це під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні заявив очільник місії США при ОБСЄ Майкл Карпентер, пише «Укрінформ».

«У новинах багато обговорюється надання Himars. Це високоточні артилерійські системи, які Україна успішно використовує для захисту від агресора. Як заявив міністр оборони України, Himars – це «переломний момент на полі бою». Ми, звичайно, на це сподіваємося», – сказав він.

Карпентер наголосив, що Вашингтон й надалі надаватиме ЗСУ військову допомогу, оскільки «вона має вирішальне значення для перемоги України».

За його словами, з початку російського вторгнення загальна військова підтримка України з боку США сягнула $7,32 млрд.

Нагадаємо, системи Himars, які працюють на передовій, довели до паніки пропагандистів РФ.

Як відомо, американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки.

Додамо, що США анонсували ще один пакет озброєнь для України на суму $400 млн, включаючи чотири нові системи Himars.

У Пентагоні зазначили, що Україна почала здійснювати ефективні локалізовані контрнаступи. Тим часом на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія сильно відстала від свого графіка в наступі на Донбас.

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