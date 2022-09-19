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ЗСУ взяли під контроль село на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ взяли під контроль село на Луганщині
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фото: Генштаб

Ворог готується до оборони

Збройні сили України очистили від російських загарбників та взяли під свій контроль селище Білогорівка, що в Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, раніше Білогорівка переходила з-під контролю українських військ до росіян. «Але на сьогоднішній день зачищена і повністю під контролем українських Збройних сил», – написав Гайдай.

Голова Луганської ОВА також наголосив, що ворог готується до оборони. «Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож «парадом» не зайдемо», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. 

Теги: окупанти ЗСУ Луганщина Генштаб Сергій Гайдай ворог

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