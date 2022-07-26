Бойовики на Донбасі досі тримають у полоні членів місії ОБСЄ

В ОБСЄ нагадали, що росіяни на Донбасі досі тримають у полоні членів моніторингової місії

Виконуюча обов’язки Голови СММ ОБСЄ вимагає негайного та безумовного звільнення позбавлених свободи осіб

Виконуюча обов'язки голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Граве засудила переслідування місцевих членів місії, зокрема позбавлених волі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Граве зазначила, що члени місії ОБСЄ виконували свої обов'язки на найвищому рівні професіоналізму, відданості та неупередженості надаючи об'єктивну інформацію, вкрай важливу для безпеки та гуманітарної ситуації в Україні.

«Я рішуче засуджую необґрунтовані заяви і сфабриковані звинувачення проти наших місцевих членів місії, а також вимагаю негайного звільнення наших співробітників, позбавлених волі в непідконтрольних уряду районах, в Донецьку і Луганську», – сказала вона.

Вона додала, що ОБСЄ робила кроки по залученню всіх можливих каналів для забезпечення дотримання привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх посадових осіб ОБСЄ.

Зазначається, що усі посадові особи ОБСЄ зобов’язані дотримуватися Кодексу поведінки ОБСЄ, у якому, серед іншого, передбачено, що вони не повинні звертатися за вказівками чи приймати вказівки щодо виконання своїх службових обов’язків від будь-якого уряду або будь-яких відомств, що не є частиною ОБСЄ.

Як повідомлялося, Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) припинив свою роботу з 1 липня.

Як раніше повідомлялося, Росія заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не буде продовжено, оскільки відповідне рішення заблокувала Росія. Згодом діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ згортає роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Спеціальна моніторингова місія була створена в березні 2014 року за запитом українського уряду до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць. Місія складалася з 1291 членів (814 міжнародних і 477 національних співробітників) і була найбільшою в ОБСЄ.