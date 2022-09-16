Вибухи у Луганську: загинула заступниця генпрокурора «ЛНР»

Стегленко загинула під час вибуху у будівлі відомства разом із керівником

Унаслідок вибуху у так званій будівлі генпрокуратури у тимчасово окупованому Луганську загинула заступниця генпрокурора «ЛНР» Катерина Стегленко. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на військового кореспондента рашистів Семена Пегова.

«Заступник генерального прокурора Луганської народної республіки (ЛНР) Катерина Стегленко загинула під час вибуху у будівлі відомства разом із керівником», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у центрі окупованого Луганська пролунав потужний вибух у так званій «генпрокуратурі ЛНР». Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного «прокурора». Наразі район навколо будівлі оточений.

Як повідомлялося, так звана народна міліція Луганської народної республіки» (НМ ЛНР) визнала, що ЗСУ активно відвойовують окуповані території і лінія фронту дуже близько підійшла до кордонів «ЛНР». Про це в ефірі «Росія 1» заявив офіцер-колаборант Андрій Марочко.