В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи (відео)

У північній частині Мелітополя видніється густий дим

На Запоріжжі у тимчасово окупованому Мелітополі та районі зранку лунають сильні вибухи. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що близько 13:00 у північній частині міста здійнявся густий дим. Подробиці уточнюються.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі підірвали авто місцевої колаборантки.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.