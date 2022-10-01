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Окупанти перекидають нові ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти перекидають нові ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя
Ракетні комплекси С-300 зосереджуються на одній із тимчасово окупованих територій
фото ілюстративне

Учора в Мелітопольському районі почали з'являтися нові мобілізовані росіяни

30 вересня було зафіксовано переміщення ракетних комплексів С300 із Приазов’я в сторону Мелітополя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Freeдом.

«Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони зосереджуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не будемо розголошувати, де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів», – сказав він.

Також Федоров повідомив, що у Мелітопольському районі від учора почали з'являтися нові мобілізовані. Однак у російських військ на сьогодні немає можливості для прориву, і їхнє завдання – утримувати зайняті території.

Окупаційна адміністрація видала «розпорядження» про створення так званих військкоматів і пунктів збору призовників-добровольців. До 10 жовтня окупанти планують призвати 3 тис. мешканців Запорізької області.

Федоров також повідомив, що внаслідок ворожого удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя загинув волонтер із Мелітополя, який вивіз з окупованих населених пунктів сотні людей.

Як повідомлялося, 30 вересня Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних.

Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони.

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Теги: росія окупанти війна мобілізація окупація Іван Федоров Мелітополь

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