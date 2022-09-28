Мер окупованого Мелітополя повідомив про гарний знак для міста (відео)

Федоров розповів про гарну прикмету для всіх тимчасово окупованих територій

Мер окупованого російськими військами Мелітополя Іван Федоров прогнозує, що незабаром місто буде звільнене. Про це він повідомив у Telegram.

Такий висновок він зробив після візиту до Мелітополя секретаря путінської партії «Єдина Росія».

«Гарна прикмета для всіх тимчасово окупованих територій. Щойно секретар партії «єдіная расія» завітає до окупованого українського міста та пообіцяє «руський мир» назавжди – через деякий час на вулицях замайорить український прапор. Був Куп‘янськ! А тепер черга – Мелітополь!» – заявив Федоров.

Нагадаємо, про звільнення від російських окупантів міста Куп'янськ на Харківщині стало відомо 10 вересня.

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

Мелітополь окупований російськими військами з 25 лютого.