В окупованому Мелітополі підірвали авто місцевої колаборантки

Шапурова очолює окупаційний «департамент освіти»

Унаслідок вибуху в окупованому Мелітополі було підірване авто топ-колаборантки Олени Шапурової. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Уточнена інформація від сил спротиву: підгоріло авто місцевої топ-колаборантки Олени Шапурової», – зазначив Федоров.

За словами мера Мелітополя, Шапурова всіляко допомагала окупантам. «Особа, яка в мирному житті прославилась численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє «покликання»: очолила окупаційний «департамент освіти» й всіляко допомагала окупантам насаджувати рашистський режим «освіти».

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 29 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля промислово-економічного коледжу. При цьому вибух також стався у Костянтинівці.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.