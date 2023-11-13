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В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
фото ілюстративне

Причина вибуху з'ясовується

У тимчасово окупованому Мелітополі гучно. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Щойно пролунав потужний вибух. Що коїться в окупантів, з’ясовуємо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тимчасово окупованому Мелітополі 11 листопада пролунав потужний вибух. Як інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, це була акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору. Відбулась вона у захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова).

У вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб.

До слова, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Теги: Мелітополь Запоріжжя війна окупанти

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