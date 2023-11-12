Вибух у Мелітополі: розвідка повідомила про ураження штабу окупантів

Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росґвардії

У тимчасово окупованому Мелітополі 11 листопада пролунав потужний вибух. Як інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, це була акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору. Відбулась вона у захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова).

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У вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб.

Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів – офіцерів ФСБ та Росґвардії.

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«За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма». Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу. Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росґвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється», – повідомляє розвідка деталі операції.

Після удару у Мелітополі розпочався переполох – на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв.

Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.

Нагадаємо, жителям тимчасово окупованого Мелітополя, які відмовляються отримувати російські паспорти, загарбники погрожують штрафами та депортацією.

Раніше повідомлялося, що РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України.

