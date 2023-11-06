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Мешканцям Мелітополя без паспортів РФ загрожує депортація – Федоров

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мешканцям Мелітополя без паспортів РФ загрожує депортація – Федоров
Тим, хто відмовляється отримувати російські паспорти, окупанти погрожують штрафами та депортацією
фото з відкритих джерел

Людей без паспортів РФ будуть штрафувати, оформлювати як іноземних громадян, їм також видаватимуть міграційні карти

Жителям тимчасово окупованого Мелітополя, які відмовляються отримувати російські паспорти, загарбники погрожують штрафами та депортацією. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону. 

«Вчергове розпочинається нова хвиля паспортизації. Тепер вона не для того, щоб видавати паспорти, а контролювати тих, хто їх не отримав. До липня 2024 року начебто є час у всіх мешканців оформити рашистські паспорти. Так вирішив терорист Путін. Але насправді вже з 1 січня буде працювати такий каральний орган в поліції, який за виявлення людей без рашистських паспортів буде їх щонайменше штрафувати, оформлювати як іноземних громадян та видавати міграційні карти», – розповів Федоров.

Він також додав, що у статусі мігрантів українці зможуть перебувати не більше року. Для одержання міграційних карт потрібно здавати відбитки пальців, проходити низку перевірок, а також отримувати дозвіл на роботу. 

Усім, хто відмовиться виконати ці умови, загрожують великі штрафи або навіть депортація.

«Хочу наголосити, що ті чоловіки, які зараз отримують російські паспорти, одразу з ним отримують повістку до фейкового військкомату. Ми вже точно можемо сказати, що розпочалася повноцінна мобілізація на тимчасово окупованих територіях», – наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, на окупованих територіях ворог погрожує звільняти з роботи осіб без російських паспортів.

Раніше повідомлялося, що окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України.

Теги: українці мобілізація окуповані території депортація Іван Федоров

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