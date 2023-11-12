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ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські військові атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Українські військові атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки та змусили росіян відійти з тактичних висот.

Просування українських сил

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку на північний схід від Петропавлівки та поблизу Синьківки, Іванівки та Стельмахівки і на Лиманському напрямку біля Надії, Новоєгорівки, Невського, Серебрянського лісництва.

11 листопада російські війська продовжили штурм поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Генштаб ЗСУ, що українські сили відбили російські штурми поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 11 листопада українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 10 листопада, показують, що російські війська нібито просунулися до східного Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), через залізничну колію на південний схід та в смугу дерев на північ.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського і на південь від Тоненького.

Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун зазначив, що російські війська збільшили кількість наземних атак поблизу Авдіївки за минулу добу.

Російські джерела стверджували, що українські сили контратакували з Новокалинового в напрямку Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на північний схід від Водяного 10 листопада.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили наземні удари за підтримки авіації поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Вугледара.

Український Генштаб повідомляв про невдалі російські штурми поблизу Золотої Ниви та Старомайорського. 

11 листопада українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки і змусили російські війська відійти з тактичних висот у Вербовому та вздовж дороги Новопокровка-Пологи.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного. Один російський блогер стверджував, що війська РФ атакували на захід від Роботиного, але не просунулися.

Російські «воєнкори» стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки на лівому березі Херсонської області і мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок, де тривають бої.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники будуть намагатися захопити місто Купʼянськ до кінця 2023 року. 

Раніше Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку. 

Також повідомлялося, що Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок близько 100 тисяч окупантів.

Теги: ЗСУ штурм військові Генштаб росія

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