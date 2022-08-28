В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Вибухи і стрілянина відбуваються в північній частині міста, в районі 24-го училища

Сьогодні, 28 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи і лунають автоматні черги. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

Федоров розповів, що вибухи і стрілянина відбуваються в північній частині міста, в районі 24-го училища.

«Так голосно, що чути навіть в сусідніх селищах – Тамбовці і Мирному», – зазначив Федоров.

Він додав, що, за попередньою інформацією, російські окупанти вже близько 30 хвилин намагаються збити безпілотник ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 28 серпня, вночі у тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи. Жителі усіх районів Мелітополя чули гучні вибухи близько першої години ночі.

Повідомлялося також, що 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.

Мер Мелітополя Іван Федоров також раніше повідомив, що окупанти намагаються переформатувати «референдум» та хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки.