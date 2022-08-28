Окупанти хочуть переформатувати «референдум» у опитування – мер Мелітополя

Опитування окупанти хочуть провести з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки

Окупанти намагаються переформатувати «референдум» та хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

«Наразі вони дійсно ведуть підготовку, але на сьогодні їх плани в черговий раз змінюються. Якщо раніше вони хотіли провести цей псевдореферендум наприкінці серпня, то сьогодні вже навіть 11 вересня вони не бачать, як його провести. Сьогодні не йдеться і про єдиний день проведення «референдуму» через декілька причин. Перша і основна причина – наднизька явка і активність наших жителів щодо участі в цьому фейковому «референдумі». Тому сьогодні вони переформатували і хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки», – пояснив Федоров

Мер Мелітополя додав, що окупанти почали роздавати інструкції для агітаторів, де зазначено, що в агітаційних групах має бути житель Криму, який до 2014 року проживав на півострові та вільно володіє українською мовою.

«Також, вони почали роздавати інструкції для агітаторів, ці інструкції виготовлені в Криму, і є деякі тонкощі в цих інструкціях. Перш за все, в агітаційній групі, яка буде ходити, має бути житель Криму, який до 2014 року проживав в Криму і вільно володіє українською мовою. Тим самим вони намагаються сказати, що ніхто не намагається задавити українське населення, але ми чітко розуміємо, що це чергова порція пропаганди», – акцентував Федоров.

Він відмітив, що популярність Росії у мешканців окупованого Мелітополя зменшується з кожним днем.

Мер Мелітополя зауважив, що російські окупанти реагують на зниження підтримки серед місцевого населення і з метою фальсифікації результатів псевдореферендуму–соціологічного опитування, хочуть відкрити дільниці на території Росії.

«Колаборанти і окупанти на це також реагують. Два дні назад вони заявили про те, що у цьому фейковому «референдумі»-соціологічному опитуванні матимуть змогу брати участь і мешканці інших міст і навіть держав. Вони і в Росії хочуть відкрити такі дільниці для голосування щодо Запорізької області та Херсонської області. Логічно було б, щоб наші біженці там голосували, але ми розуміємо, що це для того, щоб легше було сфальсифікувати. Вони хочуть це зробити і заявити що 110% підтримує РФ, не більше і не менше», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести псевдореферендум на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться, говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як відомо, США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні.

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