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У Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів
Міський голова Мелітополя вважає, що тепер у районі і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі
фото з відкритих джерел

Рашисти готувались до «голосування» та видавали російські паспорти»

В окупованому селищі Приазовське Мелітопольського району на Запоріжжі українські партизани підірвали штаб, створений російськими загарбниками для підготовки «референдуму». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці. В підтвердження цього сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до «голосування» та видавали російські паспорти», – йдеться у повідомленні.

Федоров вважає, що тепер у районі і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі. «Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі», – повідомив міський голова.

Як раніше повідомлялося, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це російські окупанти кинулись розшукувати патріотів України, які допомагають ЗСУ, проте нікого так і не знайшли. Також у Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії».

Теги: війна окупація Мелітополь

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