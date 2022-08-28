В окупованому Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи – міський голова

Мелітополь опинився в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення Росії

Жителі усіх районів Мелітополя чули гучні вибухи близько першої години ночі

Сьогодні, 28 серпня, вночі у тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

«Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка», – йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що ворогу ніколи не буде спокійно на українській землі.

«Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами «відмінусували» ще одну базу окупантів», – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області знову прогриміли вибухи. Ймовірно, було знищено склад росіян.

Повідомлялося також, що 25 серпня у Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів.

Також раніше стало відомо, що росіяни завезли до тимчасово окупованого Мелітополя мобільні хімічні лабораторії.