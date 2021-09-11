В районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий, троє поранені

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«У районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120-го калібру. Російські найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем», – ідеться в повідомленні.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Як зазначається, на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7-му годину ранку, 11 вересня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

«В районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм. Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї», – уточнюється у повідомленні.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще у трьох військовослужбовців – осколкові поранення.

Після надання першої медичної допомоги воїнів доправили до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої тяжкості.

«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.