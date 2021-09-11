  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий, троє поранені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил - В районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий, троє поранені

    Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил

    Фото з відкритих джерел

    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «У районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120-го калібру. Російські найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем», – ідеться в повідомленні.

    Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Як зазначається, на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7-му годину ранку, 11 вересня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

    «В районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм. Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї», – уточнюється у повідомленні.

    Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще у трьох військовослужбовців – осколкові поранення.

    Після надання першої медичної допомоги воїнів доправили до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої тяжкості.

    «Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголошують у штабі ООС.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ СЦКК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий, троє поранені