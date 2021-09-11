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    Думки вголос

    Конфронтація на фронті буде посилюватися. Путін включає перевірену гру м'язами

    Путін хоче отримати контроль над Україною, шляхом впровадження в наше політичне поле повністю контрольованих Москвою ОРДЛО - Конфронтація на фронті буде посилюватися. Путін включає перевірену гру м'язами
    Путін хоче отримати контроль над Україною, шляхом впровадження в наше політичне поле повністю контрольованих Москвою ОРДЛО

    Нерозумно боятися розлютити скаженого собаку, якщо вона все одно вкусить - просто тому, що вона скажена!

    Мовою оригіналу

    Непродление наблюдательной миссии ОБСЕ на границе РФ с Украиной, уже системное усиление обстрелов на Донбассе, очередной демонстративный «отдых» Путина и Шойгу в тайге, наступательный характер учений «Запад-2021», демонстративное втягивание во внутрироссийский политический процесс жителей украинского Донбасса, и даже провоцирование повышения цен на газ в Европе – все это звенья одной логической цепи – Москва повышает ставки в борьбе за монопольный контроль над постсоветским пространством, в первую очередь, Украиной.

    Путин хочет получить контроль над Украиной, путем внедрения в наше политическое поле полностью контролируемых Москвой ОРДЛО, наделенных, как он любит говорить, некой «политической автономией». Инструментом реализации этой цели он видел т. н. «Минские соглашения». А вот инструментами принуждения Украины к выполнению «Минских соглашений», он видит военное давление, агентов влияния в политикуме Украины, и дипломатическое давление на Киев вечно «глубокоозабоченных» западноевропейских столиц и Вашингтона. На США был особый расчет.

    Однако, Берлин с Парижем оказались неэффективными в этом плане, а во время визита Зеленского в США, мантры о безальтернативности Минску не прозвучало. Надежд на Минск в Кремле все меньше. Более того, Вашингтон увеличивает военную поддержку Киева, путем усиления ВСУ. На этом фоне ЕС грозит непризнанием выборов в Госдуму, а Украина проводит Крымскую платформу и готовится рассмотреть в парламенте правительственный законопроект о политике переходного периода, где буквально ВСЕ прописано так, как не выгодно Москве… Плюс – процесс по МН-17, попытки лишить «Северный поток-2» возможностей геополитического оружия, создание потенциальной опасности в Средней Азии… В общем, - «весь мир против России».

    И Путин включает старую, проверенную модель – игра мускулами, запугивание и даже прямое военное давление (правда, руками боевиков, к которым РФ «не имеет никакого отношения» кроме их финансирования и управления). А почему нет, если это всегда работает?

    Поэтому легко спрогнозировать, что дальше конфронтация на фронте будет усиливаться. Особенно до принятия Закона о политике переходного периода. Пока у кого-то не сдадут нервы. Надеюсь, не у нас. Пора поломать эту модель, и действовать в своих интересах без оглядки на то, что это кому-то не нравится. Глупо бояться разозлить бешенную собаку, если она все равно укусит – просто потому, что она бе-шен-ная! Нужно идти своей дорогой, бить по слюнявой пасти везде где возможно и насколько возможно, и не питать иллюзий и пустых надежд – за свободу и независимость нужно платить. И это всегда очень дорого…


    Джерело: блог Сергія Гармаша

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    Теги: окупанти ОБСЄ Мінські угоди ГРУ Путін ОРДЛО окуповані території
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    Конфронтація на фронті буде посилюватися. Путін включає перевірену гру м'язами