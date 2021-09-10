Новини 10 вересня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 10 вересня

Україна готує масштабні військові навчання з військовими НАТО

Генштаб Збройних сил України повідомив, що з 22 по 30 вересня на українських полігонах і в Азово-Чорноморській акваторії відбудуться навчання «Об'єднані зусилля – 2021», у яких візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка та літаки країн НАТО. «Об'єднані зусилля – 2021» – це відповідь на російські навчання «Захід – 2021» і фактор стримування агресора», – сказано в пресрелізі Генштабу. Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний вважає, що у Росії є наміри провести широкомасштабну агресію проти України.

Також Державна прикордонна служба тлі путінських військових навчань посилила охорону кордону з Білоруссю.

Ціна на газ в Європі побила новий рекорд

У ході торгів 10 вересня ціна на газ в Європі впритул наблизилася до позначки $710 за тисячу кубометрів, що є новим рекордом. Також сьогодні Росія оголосила про завершення будівництва «Північного потоку – 2».

Тим часом президент РФ Путін звинуватив у стрибку цін самих «розумників»-європейців. Путін переконує Європу, що до зростання цін призвела «політика європейського регулятора», який робив наголос на біржові механізми у визначенні цін. Тоді як у Росії ціна теж прив'язана до нафти і її теж регулює ринок, проте «коливання йдуть набагато м'якше».

Нагадаємо, з початку року Росія зменшила транзит газу у Європу через Україну на 15,2%.

Російські окупанти обмежили в Криму подачу води

Жителі низки населених пунктів окупованого РФ Криму через прорив труб на водогоні Феодосія – Судак залишилися без регулярного водопостачання. Обмежено водопостачання у сімферопольському районі Фонтани, селищі Орджонікідзе, в селах Південне, Підгірне та Насипне. Коли подадуть воду, невідомо. Тим часом Рада Євросоюзу офіційно затвердила продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України. Обмеження продовжуватимуть застосовуватися до 177 фізичних та 48 юридичних осіб з РФ.

Також німецьке видання Die Welt звинуватило Росію у привласненні чужих територій.





За рік ціна газу в Україні зросла на 96,1%

У Держстаті підрахували, що в цілому за рік (із серпня 2020 до серпня 2021) тарифи на комуналку для населення піднялися на 29,0%. Порівняно з серпнем 2020 року ціна газу в Україні зросла на 96,1%. При цьому ціни на опалення і гарячу воду за рік – виросли на 13,9%, утримання житла та прибудинкових територій також подорожчало – на 3,2%. Тарифи на електроенергію за рік зросли на 36,6%. Водопостачання за рік виросло в ціні на 11,8%, а тарифи на каналізацію – на 18,6%.

Тим часом в уряду закінчуються гроші на субсидії, він просить Верховну Раду внести зміни до держбюджету і виділити ще 12 млрд гривень.

До слова, у Києві рекордно знизилося безробіття. Як повідомила Київська міська служба зайнятості, станом на 1 вересня на обліку біржі праці зафіксовано 12,3 тис. безробітних. Це вдвічі менше, ніж було у вересні минулого року – 25,2 тис. осіб.



