Бойовики на Донбасі 12 обстріляли позиції ООС: двоє військових поранені

Стан одного з поранених військовослужбовців тяжкий

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр ООС.

У напрямку Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети.

Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Нью-йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

В районі населеного пункту Катеринівка окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного - тяжкий, іншого - задовільний.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 10 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Вчора повідомлялося, що окупанти тяжко поранили українського військового.

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Також зранку 9 вересня бойовики обстрілювали залізничну станцію на Донеччині.