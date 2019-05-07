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    Події в Україні

    В Україні катастрофічний брак суддів: не вистачає двох тисяч фахівців

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    <span>В Україні не вистачає суддів</span> - В Україні катастрофічний брак суддів: не вистачає двох тисяч фахівців
    В Україні не вистачає суддів

    В деяких судах узагалі відсутні судді, - заявив Ткачук

    Більше тисячі суддів не призначено безстроково, і вони не можуть здійснювати свої повноваження. Про це заявив голова Ради суддів України Олег Ткачук під час виступу на засіданні Ради з питань судової реформи, пише «Судово-юридична газета».

    «Більше тисячі суддів не призначені безстроково і не можуть здійснювати свої повноваження», - сказав Ткачук.

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    Він підкреслив, що при цьому в деяких судах узагалі суддів немає, і розповів про зволікання з проведенням кваліфікаційного оцінювання. Із 7200 суддів - за штатною чисельністю, за його словами, оцінювання пройшло 2151.

    За його словами, зараз в Україні не вистачає 2000 суддів. У зв'язку з цим заповнення судів кадрами Ткачук назвав першочерговим завданням.

    Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич.

    Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука. 

    Створення Антикорупційного суду — одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій — розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог — підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.

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