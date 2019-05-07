В Україні катастрофічний брак суддів: не вистачає двох тисяч фахівців



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В Україні не вистачає суддів

В деяких судах узагалі відсутні судді, - заявив Ткачук

Більше тисячі суддів не призначено безстроково, і вони не можуть здійснювати свої повноваження. Про це заявив голова Ради суддів України Олег Ткачук під час виступу на засіданні Ради з питань судової реформи, пише «Судово-юридична газета».

«Більше тисячі суддів не призначені безстроково і не можуть здійснювати свої повноваження», - сказав Ткачук.

Він підкреслив, що при цьому в деяких судах узагалі суддів немає, і розповів про зволікання з проведенням кваліфікаційного оцінювання. Із 7200 суддів - за штатною чисельністю, за його словами, оцінювання пройшло 2151.

За його словами, зараз в Україні не вистачає 2000 суддів. У зв'язку з цим заповнення судів кадрами Ткачук назвав першочерговим завданням.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич.

Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука.

Створення Антикорупційного суду — одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій — розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог — підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.