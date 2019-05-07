Чи можна фотографувати виборчий бюлетень і викладати його в соцмережу? Рішення суду



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Вибори президента України-2019. Колаж: РБК-Україна.

Заступник голови Запорізької облради уник адмінвідповідальності за проведення передвиборчої агітації у день голосування

Шевченківський районний суд Запоріжжя закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка за ст. 212-10 КУпАП («Порушення передвиборної агітації»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 26 квітня.

За матеріалами справи 21 квітня посадовець Марченко на своїй сторінці у Facebook опублікував фотознімок виборчого бюлетеня з плямою навпроти кандидата на пост президента Володимира Зеленського. Також цей допис у соцмережі він доповнив текстом: «Позиція проявлена! Володя, тільки не підведи!».

Скріншот з «Фейсбуку» Владислава Марченка

У судовому засіданні заступник голови Запорізької облради заперечив вину у скоєнні правопорушенні, вказуючи, що доказів створення особисто ним та належність саме йому сторінки в інтернет-мережі не надано.

Його захисник додав, що дії особи, яка розміщає фотознімок бюлетеню, не є передвиборчою агітацією, тож в діях такої особи відсутній склад правопорушення за ст. 212-10 КУпАП.

Суддя Ольга Дацюк спочатку відкинула твердження посадовця про відсутність доказів створення та належності йому сторінки у соціальній мережі Facebook. Адже при реєстрації у Facebook необхідно вказати індивідуальні дані; також на цій сторінці розміщена фотографія Марченка, а будь-яких доказів стороннього втручання та розміщення повідомлень та знімків не власником сторінки, стороною захисту не надано.

Далі суддя взялася аналізувати, у яких формах здійснюється передвиборна агітація, і дійшла думки: розміщення громадянином України, який не є кандидатом у президенти, фотознімку виборчого бюлетеня, не є перевиборчою агітацією, адже жодним чином не закликає інших виборців голосувати за конкретного кандидата та не може вплинути на їх власний поміркований вибір.

Більше того сторінка в соціальній мережі (де з’явився виборчий бюлетень з відміткою - «Главком») належить не заступнику голови Запорізької обласної ради, а Владиславу Марченку як громадянину України, оскільки не містить вказівки на те, що він є посадовою особою та публікує висловлювання саме від посадової особи органу самоврядування.

Крім цього, суд посилається на статтю 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою встановлено право кожного на свободу вираження поглядів і статтю 58 Закону України «Про вибори Президента України», яка надає громадянам право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, вести агітацію за або проти кандидатів.

«Владислав Марченко як громадянин України та особа, яка не є кандидатом у президенти України, має право вільно та всебічно обговорювати як передвиборні програми кандидатів, так і політичні, ділові та особисті якості кандидатів. Текст публікації Марченка (у Facebook - «Главком») не містить будь-яких закликів до голосування за конкретного кандидата, а лише міркування, оцінку діяльності, надії та сподівання певної особи щодо одного з кандидатів», - сказано у постанові суду.

Як повідомляв «Главком», Конотопський міськрайонний суд Сумської області 23 квітня визнав винним керівника місцевого партосередку Радикальної партії Ляшка Спартака Сергієнка у порушенні виборчого законодавства (ст. 212-10 КУпАП) і оштрафував на 510 грн.

Сергієнко у день президентських виборів, 31 березня, перебуваючи на дільниці у Конотопі, сфотографував заповнений ним виборчий бюлетень для голосування, який у подальшому розмістив у відкритому доступі на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» та «Інстаграм».