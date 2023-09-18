Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт

Документ опрацьовується в комітеті

До Верховної Ради подано законопроєкт № 10062 про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.

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У пояснювальній записці йдеться, що завданням законопроєкту є:

уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій;

спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

До Реєстру заноситимуть такі відомості, як:

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персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Нагадаємо, новий міністр оборони Рустем Умєров заявляв про плани максимально цифровізувати процеси у відомстві, зокрема про намір створити е-реєстр призовників.

Раніше Міноборони роз'яснило, для чого в Україні потрібен реєстр призовників.