Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
Документ опрацьовується в комітеті
До Верховної Ради подано законопроєкт № 10062 про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.
У пояснювальній записці йдеться, що завданням законопроєкту є:
- уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій;
- спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
До Реєстру заноситимуть такі відомості, як:
- персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових
- формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.
Нагадаємо, новий міністр оборони Рустем Умєров заявляв про плани максимально цифровізувати процеси у відомстві, зокрема про намір створити е-реєстр призовників.
Раніше Міноборони роз'яснило, для чого в Україні потрібен реєстр призовників.
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