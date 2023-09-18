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Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
фото ілюстративне

Документ опрацьовується в комітеті

До Верховної Ради подано законопроєкт № 10062 про створення електронного реєстру військовозобов'язаних. 

У пояснювальній записці йдеться, що завданням законопроєкту є:

  • уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій;
  • спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

До Реєстру заноситимуть такі відомості, як:

  • персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових
  • формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Нагадаємо, новий міністр оборони Рустем Умєров заявляв про плани максимально цифровізувати процеси у відомстві, зокрема про намір створити е-реєстр призовників.

Раніше Міноборони роз'яснило, для чого в Україні потрібен реєстр призовників.

Теги: військові війна Міноборони Верховна Рада

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