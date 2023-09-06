Польща знайшла хитрий спосіб збільшити армію без загального призову

Польща, ймовірно, буде займатись переформуванням існуючих бригад для створення нової дивизії військових

Міністерство оборони Польщі оголосило про намір створити ще одну дивізію Війська Польського. Про це пише Fakt.

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Як стверджують військові, ресурсів на її формування немає. І без загального призову не обійтись. Однак влада знайшла хитрий спосіб вирішити кадрові проблеми і зміцнити армію.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про намір створити ще одну – шосту – дивізію Війська Польського. Новий великий підрозділ має з'явитися на південь від Варшави. Процес його створення буде запущений найближчим часом. Проте деякі військові висловлюють у зв'язку з цим подив. На думку генерала Вальдемара Скшипчака, рішення Блащака свідчить про те, що незабаром очікується повернення до системи загального призову.

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Посилення Війська Польського є одним із пріоритетів нинішнього уряду країни. Не минає й тижня без повідомлень про нові закупівлі для армії. Нещодавно була новина про створення п'ятої дивізії, яка дислокуватиметься на північному сході Польщі. Як виявилось, політики не збираються на цьому зупинятися.

«Зараз у нас є чотири дивізії, зараз ми формуємо п'яту, Підляську і... шосту. Ми приступимо до формування цієї дивізії найближчим часом», – заявив глава оборонного відомства.

Маріуш Блащак переконаний, що процес створення цієї дивізії розпочнеться цього року. Міністерство оборони підтвердило, що її буде дислоковано в центральній частині Польщі. Щодо того, де буде створено штаб нової дивізії, у військових експертів жодних сумнівів немає. За їхніми словами, схоже, штаб дивізії розміститься в Кельце. Це буде Друга дивізія легіонів. На південь від Варшави може розміститися тільки дивізія, яка була центром управління.

Дата оголошення про створення нового дивізіону була теж обрана невипадково – у Польщі незабаром вибори. На думку генерала Скшипчака, створення нового підрозділу може бутитакож пов'язане із передвиборчою кампанією у Польщі (15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори – «Главком»).

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У Польщі немає ресурсів?

Найбільша проблема, з якою зіткнуться ініціатори створення чергової дивізії, – це кадри. «Поки що це лише декларація. Формування наступної дивізії, причому в той час, коли формування попередніх ще не завершено, у найближчій перспективі мало реально. На даний момент ресурсів для формування нової дивізії немає, а створення «бутафорських дивізій» не має нічого спільного з реальними потребами армії. Для того, щоб укомплектувати стільки дивізій, у нас зараз недостатньо кадрів», – каже генерал Скшипчак.

Військовий вказує на демографічну кризу в Європі та проблеми із призовом до армії, з якими доводиться мати справу більшості країн нашого континенту.

Він не вірить, що за нинішньої системи, включно з форматом добровільної військової служби, раптом вдасться десь знайти кілька десятків тисяч молодих людей, які захочуть одягнути військову форму. З ситуації, що склалася, генерал бачить тільки один вихід.

«Якщо вони захотіли створити таку дивізію протягом двох-трьох років, їм доведеться оголосити загальний заклик. Інакше вони просто не наберуть людей. Без відновлення загального призову немає жодних шансів знайти військових для нових, створених з нуля дивізій. Наша влада про це знає. Навіть американці запитують, як вони збираються це зробити без загального призову», – коментує слова голови Міноборони генерал Вальдемар Скшипчак.

Обов'язкову термінову службу у Польщі скасували у 2009 році. З того часу жодна з політичних коаліцій, що правили в Польщі, не висувала ідеї про її відновлення.

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Варіант вирішення проблеми

Ситуацію не змінив навіть початок повномасштабної війни в Україні. Політики, ухваливши закон «Про захист Вітчизни» і плануючи збільшити армію до 300 тисяч солдатів, запевняли, що збираються зробити це виключно за рахунок добровольців, а не набраних пір призову терміновиків.

«Перед виборами ніхто не говоритиме про повернення обов'язкової термінової служби, тому що це означало б політичну поразку. Люди на це не погодяться, це буде крах, що відразу ж позначиться на рейтингах партії», – вважає генерал Скшипчак.

Однак, як виявилося, влада все ж таки може знайти спосіб вирішити кадрові проблеми і дійсно створити ще одну дивізію. Для цього вони можуть об'єднати існуючі дивізії під загальним командуванням та оголосити про створення шостої дивізії. Генерал Скшипчак навіть каже, які саме бригади можуть увійти до складу нової дивізії.

«Для цього потрібно взяти 25-ю бригаду, 6-у бригаду та дві легкі бригади (12-ю та 17-ю) – ті, що на «Росомахах» (колісна бойова машина піхоти – «Главком»). Таким методом нову дивізію можна сформувати вже зараз, тобто включити ці чотири бригади у структуру легкої дивізії. І це рішення майже не потребувало б витрат, достатньо було лише створити командування», – стверджує Вальдемар Скшипчак.

Нагадаємо, сценаріїв закінчення війни чи її продовження безліч. Усі вони ґрунтуються на теоріях різного ступеня ймовірності того, що буде далі з російсько-українським протистоянням. Про це пише колишній командувач Сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак.

Головне питання полягає в тому, якою буде лінія фронту в той момент, коли обидві сторони розпочнуть переговори або будуть готові до них. Точніше, коли вони будуть змушені говорити про припинення бойових дій.

Вирішальний вплив на цей процес матиме зменшення підтримки війни з боку країн, які підтримують Україну, насамперед таких гравців, як США та Китай. Ліга противників війни зростає. Тому може виявитися, що це станеться незалежно від волі Києва чи Москви.

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