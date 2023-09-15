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Міноборони роз'яснило, для чого в Україні потрібен реєстр призовників

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міноборони роз'яснило, для чого в Україні потрібен реєстр призовників
В процесі формування реєстру відбувається обмін інформацією з багатьма установами
фото: glavcom.uа

Міністерство розповіло про плани та роботу, яка ведеться на даному етапі 

В Україні наповнюють Єдиний держаний реєстр призовників, і про те, з якою метою це робиться, розповіло Міністерство оборони.    

Міноборони підкреслило, що за допомогою Реєстра має намір «нівелювати бюрократичну складову, аби зменшити кількість необов’язкових візитів українців у ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів».

Ключовим процесом є наповнення Єдиного державного реєстру даними призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Міністерство підкреслило: «На цьому етапі у Міноборони проводять роботу щодо організації інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи, задля підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в реєстрі».

В процесі формування Єдиного реєстру відбувається обмін інформацією з:

  • Міністерством фінансів;
  • Міністерством внутрішніх справ;
  • Міністерством освіти й науки;
  • Державною судовою адміністрацією.

Крім того, Міноборони працює над підписанням спільних наказів з МОЗ, Пенсійним фондом, Офісом генпрокурора та ін.

Раніше ми писали, що представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. ТЦК розповів про те, чому це відбувається.

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Теги: Міноборони прокурор реєстр мобілізація

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