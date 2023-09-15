Міноборони роз'яснило, для чого в Україні потрібен реєстр призовників
Міністерство розповіло про плани та роботу, яка ведеться на даному етапі
В Україні наповнюють Єдиний держаний реєстр призовників, і про те, з якою метою це робиться, розповіло Міністерство оборони.
Міноборони підкреслило, що за допомогою Реєстра має намір «нівелювати бюрократичну складову, аби зменшити кількість необов’язкових візитів українців у ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів».
Ключовим процесом є наповнення Єдиного державного реєстру даними призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Міністерство підкреслило: «На цьому етапі у Міноборони проводять роботу щодо організації інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи, задля підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в реєстрі».
В процесі формування Єдиного реєстру відбувається обмін інформацією з:
- Міністерством фінансів;
- Міністерством внутрішніх справ;
- Міністерством освіти й науки;
- Державною судовою адміністрацією.
Крім того, Міноборони працює над підписанням спільних наказів з МОЗ, Пенсійним фондом, Офісом генпрокурора та ін.
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